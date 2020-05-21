EN
20:28:37 Четверг, 21 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Пензе раскрыта кража более 20 млн. рублей из банкоматов

09:00 | 21.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу более 20 млн. рублей из двух банкоматов в торговых центрах Пензы, совершенную в начале апреля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензе раскрыта кража более 20 млн. рублей из банкоматов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах съемки видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что впоследствии была установлена личность предполагаемого злоумышленника, при этом он выглядел совсем не так, как человек, попавший в кадр.

Читайте также

В Москве и Пензенской области задержаны подозреваемые в аферах на 22 млн. рублей

«Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире была обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов», — уточнила официальный представитель МВД России.

По ее словам, прежде задержанный занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их.

«Злоумышленник заранее подготовился к совершению преступления. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства. В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний», — пояснила она.

Ирина Волк уточнила, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке В пруду под Пензой обнаружен автомобиль «Maserati»
В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая Пристрой к детсаду в Бессоновке возведет компания из Дагестана
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама