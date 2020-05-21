В Пензе раскрыта кража более 20 млн. рублей из банкоматов Криминал

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу более 20 млн. рублей из двух банкоматов в торговых центрах Пензы, совершенную в начале апреля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах съемки видно, как в дневное время к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что впоследствии была установлена личность предполагаемого злоумышленника, при этом он выглядел совсем не так, как человек, попавший в кадр.

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«Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире была обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов», — уточнила официальный представитель МВД России.

По ее словам, прежде задержанный занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов и хорошо знал их.

«Злоумышленник заранее подготовился к совершению преступления. Маску он купил в интернет-магазине, а сумку под размер кассет банкомата мужчина сшил собственноручно. Для конспирации при передвижении на личном автомобиле фигурант использовал подложные государственные регистрационные знаки транспортного средства. В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний», — пояснила она.

Ирина Волк уточнила, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».