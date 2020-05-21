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Жительница Пензы лишилась 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже

10:07 | 21.05.2020 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. 48-летняя жительница Пензы лишилась 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, в январе 2020 года в одной из соцсетей она увидела объявление о получении дополнительной прибыли, перешла по ссылке и оставила свои данные. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который предложил играть на бирже через интернет. Незнакомец рассказал, что можно сидеть дома, ничего не делать и зарабатывать деньги, при этом у нее будет персональный менеджер, который будет ее консультировать и всему учить», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что у жительницы Пензы были знакомые, которые таким образом зарабатывали себе на жизнь, поэтому она согласилась и установила приложение, дающее доступ к управлению устройством.

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«Для начала женщина перечислила 9 тыс. рублей на покупку акций. Через некоторое время на экране ноутбука в приложении она увидела, что эта сумма выросла втрое. Затем женщина решила приобрести акций на большую сумму. С этой целью она отправилась в банк и оформила кредит на 1,5 млн. рублей, из которых 1 млн. рублей вложила в акции. Ее целью было то, чтобы на виртуальном счете стало 50 тыс. долларов. Такая сумма давала ей более выгодные условия. В общей сложности с января по май гражданка для покупки и продажи акций по более высокой стоимости перевела со счетов своих банковских карт деньги в сумме 1 млн. 600 тыс. рублей», — сказали в УМВД.

В ведомстве отметили, что впоследствии она попыталась забрать свои денег, в ответ персональный менеджер предложил ей оформить страховку за 200 тыс. рублей, но денег уже не было.

«В мае она обнаружила, что ее аккаунт на бирже заблокирован. Только после этого гражданка поняла, что ее обманули», — добавили в полиции.

По факту мошенничества организована проверка.

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