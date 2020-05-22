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В Пензе двое мужчин осуждены за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве

18:18 | 22.05.2020 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения осуждены за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании пензенской областной филармонии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

В Пензе двое мужчин осуждены за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что злоумышленники действовали из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения: 25 января 2020 года один из них по договоренности с другим позвонил по номеру «02» и сказал дежурному о минировании здания филармонии.

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«Правоохранительные органы, восприняв угрозу взрыва реально, вынуждены были провести ряд следственных и иных процессуальных действий, в ходе которых взрывных устройств, взрывчатых веществ в здании пензенской областной филармонии обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждому из осужденных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметил представитель суда.

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