Под Пензой девушка стала жертвой мошенничества при продаже персонажа в онлайн-игре Криминал

Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке продать персонажа в онлайн-игре, в развитие которого она на протяжении длительного времени вкладывала деньги.

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«В марте 2020 года она разместила в интернете объявление с указанием номера своего телефона. Вскоре с ней связался неизвестный, который выразил готовность купить аккаунт за 24 тыс. рублей. Однако покупатель поставил условие: он объяснил, что минимальный перевод может осуществить только на 30 тыс. рублей, поэтому владелица персонажа сначала должна перевести ему 6 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что девушка согласилась и попросила своего знакомого – жителя села Засечного перечислить деньги на счет банковской карты.

«Когда после этого незнакомец предложил перевести 10 тыс. рублей в качестве комиссии, девушка поняла, что ее обманули», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ, установлена причастность к совершению преступления 17-летнего студента одного из колледжей Самары, который признался в содеянном.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленник в добровольном порядке возместил потерпевшей причиненный ущерб», — уточнили в УМВД.