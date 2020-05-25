Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве девочки в Пензе Криминал

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Пензенской области доложить ему о ходе расследования уголовного дела об убийстве 14-летней девочки в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на скорейшее установление и задержание лица, совершившего жестокое преступление в отношении ребенка, и доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СКР.

В нем напоминается, что информация о безвестном исчезновении несовершеннолетней поступила в правоохранительные органы 23 мая.

«В ходе поисковых мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы», — добавляется в тексте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».