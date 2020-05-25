EN
00:09:42 Вторник, 26 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Обнародовано видео с предполагаемым убийцей девочки в Пензе

20:15 | 25.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Запись камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен мужчина, предположительно, причастный к убийству 14-летней девочки в Пензе, опубликована на сайте следственного управления СКР по Пензенской области и на страницах ведомства в соцсетях.

Обнародовано видео с предполагаемым убийцей девочки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствие располагает видеозаписью, на которой зафиксирован мужчина, возможно причастный к совершению данного преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Пензы и области при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах убийства несовершеннолетней сообщить об этом в региональное следственное управление по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 36-07-76 или в полицию по номеру 02», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», девочка 2006 года рождения 22 мая ушла из дома в Пензе на прогулку и не вернулась. На следующий день ее тело было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города.

По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор поручил срочно подготовить программу ремонта больниц В Пензенской области обустроенный в апреле обсерватор пока не принял ни одного человека
Начальник пензенского госпиталя для ветеранов войн заявил о текучке кадров В Пензе из больницы №4 за неделю выписаны 145 человек
В пензенский центр СВМП больные стали поступать целыми семьями — главврач Названо число пациентов пензенской областной больницы с пневмонией и коронавирусом
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама