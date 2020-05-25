Обнародовано видео с предполагаемым убийцей девочки в Пензе Криминал

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Запись камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен мужчина, предположительно, причастный к убийству 14-летней девочки в Пензе, опубликована на сайте следственного управления СКР по Пензенской области и на страницах ведомства в соцсетях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствие располагает видеозаписью, на которой зафиксирован мужчина, возможно причастный к совершению данного преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям города Пензы и области при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах убийства несовершеннолетней сообщить об этом в региональное следственное управление по телефонам: +7 (8412) 36-17-02, 36-07-76 или в полицию по номеру 02», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», девочка 2006 года рождения 22 мая ушла из дома в Пензе на прогулку и не вернулась. На следующий день ее тело было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города.

По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».