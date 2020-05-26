Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе Криминал

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1978 года рождения задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — сказала она.

Официальный представитель МВД России напомнила, что 23 мая в полицию обратилась мать несовершеннолетней, которая пояснила, что около 14.00 пятницы, 22 мая, ее дочь ушла из дома и не вернулась.

«Через три часа после поступления сообщения сотрудники уголовного розыска и ПДН [отдела по делам несовершеннолетних] обнаружили тело девочки в лесополосе в 200 метрах от магазина на улице Тепличной», — цитирует Ирину Волк «МВД медиа».

По факту произошедшего первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».