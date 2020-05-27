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Под Пензой на тракториста завели дело о применении насилия в отношении полицейского

11:52 | 27.05.2020 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено в отношении тракториста из Шемышейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой на тракториста завели дело о применении насилия в отношении полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 9 мая 2020 года в селе Наскафтым подозреваемый, управлявший трактором, был остановлен сотрудниками ДПС. Поскольку у него имелись признаки нахождения в состоянии опьянения, полицейский потребовал, чтобы мужчина проследовал с ними для проведения освидетельствования. Водитель трактора попытался скрыться, инспектор ДПС догнал его, но злоумышленник начал оказывать сопротивление, на предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам дела, подозреваемый несколько раз ударил инспектора ДПС, отчего тот упал и получил ушиб груди.

«Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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