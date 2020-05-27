Под Пензой на тракториста завели дело о применении насилия в отношении полицейского Криминал

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено в отношении тракториста из Шемышейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 9 мая 2020 года в селе Наскафтым подозреваемый, управлявший трактором, был остановлен сотрудниками ДПС. Поскольку у него имелись признаки нахождения в состоянии опьянения, полицейский потребовал, чтобы мужчина проследовал с ними для проведения освидетельствования. Водитель трактора попытался скрыться, инспектор ДПС догнал его, но злоумышленник начал оказывать сопротивление, на предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам дела, подозреваемый несколько раз ударил инспектора ДПС, отчего тот упал и получил ушиб груди.

«Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.