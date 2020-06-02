Вступил в силу приговор пензенцу, пообещавшему знакомой помочь с трудоустройством в суд Криминал

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Приговор, которым житель Пензы 1963 года рождения, пообещавший своей знакомой помочь с трудоустройством в суд, признан виновным в покушении на мошенничество, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 13 января 2020 года 57-летний житель Пензы, зная, что его знакомая желает трудоустроиться в Первомайский районный суд города и ищет лиц, которые могли бы ей содействовать в этом, решил путем обмана завладеть ее денежными средствами», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, вечером того же дня злоумышленник сказал потерпевшей, что у него якобы есть возможность помочь ей с решением данного вопроса, но необходимо 200 тыс. рублей для последующей передачи денег в качестве взятки высокопоставленным лицам правительства Пензенской области, Первомайского районного суда Пензы и регионального управления судебного департамента.

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«Знакомая мужчины, введенная в заблуждение относительно его намерений, согласилась. На следующий день она решила отказаться от совершения преступления и обратилась в УФСБ России по Пензенской области. 15 января злоумышленник, находясь в салоне автомашины, припаркованной на улице Толстого в Пензе, получил от потерпевшей, действовавшей в рамках оперативно-разыскных мероприятий под контролем сотрудников регионального УФСБ, 100 тыс. рублей», — сказала Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после передачи денег мужчина был задержан.

«Приговором суда жителю Пензы назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года», — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР.