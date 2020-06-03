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Под Пензой мужчина обвиняется в незаконной рубке деревьев более чем на 1 млн. рублей

09:00 | 03.06.2020 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Житель рабочего поселка Шемышейка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев, ущерб от которой превышает 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой мужчина обвиняется в незаконной рубке деревьев более чем на 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ноябре 2019 года житель поселка Шемышейка прибыл на участок леса вблизи деревни Ранго-Лисьма, где произрастают сосны. Не имея законных оснований, с помощью привлеченных рабочих, не осведомленных о его преступном умысле, мужчина совершил незаконную рубку 70 сосен», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в ходе предварительного следствия он свою вину не признал, однако были собраны достаточные доказательства, указывающие на его причастность к преступлению.

«Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в полиции.

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