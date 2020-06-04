В Сердобском районе вынесен приговор по делу о гибели женщины, умершей от переохлаждения Криминал

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в Сердобском районе Пензенской области после гибели местной жительницы 1968 года рождения, скончавшейся возле своего дома от общего переохлаждения организма.

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«Следствием и судом установлено, что 27 ноября 2019 года 33-летний мужчина приехал в гости к своему брату в Сердобский район. Вечером того же дня злоумышленник вместе с родственником и знакомыми употреблял спиртное. В ночь на 28 ноября он пришел к дому ранее знакомой женщины и попросил у нее спиртное в долг. Та, с его слов, отказала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что злоумышленник повалил потерпевшую на землю и стал избивать, а затем подобрал молоток и ударил ее по голове, а когда она потеряла сознание, оттащил ее к надворным постройкам и оставил на холоде.

«После причинения телесных повреждений мужчина похитил золотую цепочку, сняв ее с потерпевшей, а затем незаконно проник в жилище и похитил принадлежащие ей телевизор, мобильный телефон и кошелек с денежными средствами», — сказала собеседница агентства, уточнив, что потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Татьяна Махницкая пояснила, что мужчина признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», он приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.