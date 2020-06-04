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В Пензе задержан подозреваемый в поджогах машин

14:51 | 04.06.2020 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Житель Москвы 1985 года рождения задержан по подозрению в поджоге машин на территории микрорайона Арбеково города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе задержан подозреваемый в поджогах машин

Фото: 58.мвд.рф

«Поздно вечером 3 июня в отдел полиции №2 поступила информация о том, что возле дома на улице Онежской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ-2110». Огнем были повреждены еще две машины, находившиеся рядом. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося. В то время, когда они работали на месте происшествия, в полицию поступили сообщения о возгорании еще двух транспортных средств, припаркованных в соседних дворах», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов стали отрабатывать район, в котором произошли пожары.

«В течение нескольких часов оперативники установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей», — сказали в УМВД.

В управлении уточнили, что по факту кражи имущества из машины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, а по фактам поджогов пока продолжается проверка.

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