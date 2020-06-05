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В Каменском районе организована проверка по факту кражи около 200 тыс. рублей

11:18 | 05.06.2020 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи около 200 тыс. рублей со счета кредитной карты 34-летнего жителя Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе организована проверка по факту кражи около 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сказал, что со счета кредитной карты собеседника пытаются похитить деньги, а для предотвращения списаний необходимо назвать реквизиты и коды, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, выполнив инструкции злоумышленника, мужчина обнуражил списание 194 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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