К 9 годам колонии приговорен житель Пензенской области, застреливший мужчину Криминал

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Житель Иссинского района Пензенской области 1966 года рождения приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 12 октября 2019 года житель села Долгоруково, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сыном поехал на пруд поохотиться на уток. На обратном пути их догнал потерпевший на автомашине «УАЗ». Поскольку последний занимался разведением рыбы в этом водоеме, он начал предъявлять претензии по поводу проезда мужчины с сыном около пруда», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что на этой почве завязался конфликт.

«Потерпевший вытащил водителя из машины на улицу и нанес ему несколько ударов по лицу и рукам. В ответ тот взял из автомобиля ружье ИЖ-27, заряженное дробовыми охотничьими патронами, и произвел не менее одного выстрела в живот потерпевшего», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения брюшной полости, осложнившегося развитием острой кровопотери.

Она уточнила, что приговор по делу пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.