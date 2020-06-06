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К 6 годам колонии приговорен пензенец, нападавший на женщин в Арбеково

11:31 | 06.06.2020 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. Житель Пензы, нападавший на женщин в микрорайоне Арбеково, приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

К 6 годам колонии приговорен пензенец, нападавший на женщин в Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что ночью 23 ноября 2019 года 56-летний мужчина около одного из домов на проспекте Победы в Пензе напал на женщину, открыто похитил у нее золотые украшения на сумму более 53 тыс. рублей и, применяя насилие, попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что довести свой преступный умысел до конца пензенец не смог из-за активного сопротивления потерпевшей, которой удалось вырваться и забежать в подъезд.

«Ночью 14 декабря около одного из домов на улице Ульяновской в Пензе мужчина напал на девушку и, применяя насилие, совершил в отношении нее действия сексуального характера», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что суд признал злоумышленника виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера и грабеже, а также в совершении насильственных действий сексуального характера.

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нескольких грабежей и уклонение от административного надзора», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР.

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