К 6 годам колонии приговорен пензенец, нападавший на женщин в Арбеково
Печать
Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. Житель Пензы, нападавший на женщин в микрорайоне Арбеково, приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Следствием и судом установлено, что ночью 23 ноября 2019 года 56-летний мужчина около одного из домов на проспекте Победы в Пензе напал на женщину, открыто похитил у нее золотые украшения на сумму более 53 тыс. рублей и, применяя насилие, попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
Читайте также
Экс-министр Владимир Стрючков приговорен к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы
Она пояснила, что довести свой преступный умысел до конца пензенец не смог из-за активного сопротивления потерпевшей, которой удалось вырваться и забежать в подъезд.
«Ночью 14 декабря около одного из домов на улице Ульяновской в Пензе мужчина напал на девушку и, применяя насилие, совершил в отношении нее действия сексуального характера», — добавила собеседница агентства.
Татьяна Махницкая уточнила, что суд признал злоумышленника виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера и грабеже, а также в совершении насильственных действий сексуального характера.
«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нескольких грабежей и уклонение от административного надзора», — отметила старший помощник руководителя СУ СКР.