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Суд прекратил дело, возбужденное после падения кладовщика с высоты второго этажа

17:17 | 08.06.2020 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело, возбужденное в Пензенской области после падения с высоты второго этажа кладовщика организации, занимающейся продажей комплектующих для мебельного производства.

Суд прекратил дело, возбужденное после падения кладовщика с высоты второго этажа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 26 февраля 2020 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося реализацией комплектующих для мебельного производства, дал указание кладовщику на выполнение работ по подготовке поролоновых блоков к отгрузке», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что руководитель компании допустил к производству работ неподготовленного сотрудника, у которого отсутствовали необходимые средства защиты, а место не было огорожено.

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«В результате допущенных нарушений кладовщик 1992 года рождения сорвался и упал со второго этажа складского помещения, получив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и переломов ребер, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, гендиректор организации признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

«От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР.

Она добавила, что пострадавший, которому в полном объеме возмещен моральный вред и материальный ущерб, не возражал против этого.

«Судом принято решение о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сказала Татьяна Махницкая, обратив внимание на то, что постановление пока не вступило в законную силу.

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