Суд прекратил уголовное дело по факту строительства некачественного жилья в Заре Криминал

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы прекратил уголовное дело, возбужденное в октябре 2018 года по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с деформацией конструкций домов, построенных в отдаленном от центра города микрорайоне Заря по программе расселения аварийного и ветхого жилья.

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Александр Салмин, который в период начала строительства домов был временно исполняющим обязанности генерального директора подрядной компании «Сурский квартал», избежал уголовной ответственности.

«Следствием и судом установлено, в январе 2015 года между департаментом ЖКХ города Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов по улицам Новоселов и Сузюмова для граждан, расселяемых из жилья, признанного аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов. Работы были проведены с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что вследствие этого после введения в эксплуатацию восьми жилых домов произошли неравномерные осадки фундаментов, возникли многочисленные трещины в оконных проемах, стенах и местах их сопряжения с плитами.

«Был проведен большой объем следственных действий, по 25 жилым домам выполнено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. В администрацию города Пензы внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в виде ненадлежащего контроля за проведением земляных работ. Соответствующая информация направлена губернатору Пензенской области [Ивану Белозерцеву]», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, подсудимый признал свою вину в совершении инкриминируемого деяния и ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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«Судом все выводы следствия о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, признаны обоснованными, собранные следователями доказательства — допустимыми и достаточными. Однако в связи с истечением сроков давности решением Октябрьского районного суда города Пензы заявленное ходатайство в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства удовлетворено, уголовное преследование прекращено, подсудимый освобожден от уголовной ответственности», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья. В феврале права муниципального заказчика перешли к управлению капитального строительства Пензы. Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

В ноябре 2017 года суд признал ООО «Сурский квартал» банкротом.

В октябре 2018 года из-за дефектов в домах, возведенных в Заре, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В декабре было открыто еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».