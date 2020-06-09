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Житель Пензы подозревается в продаже машин, ввезенных в Россию из Японии на запчасти

15:24 | 09.06.2020 | Криминал

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 65-летнего жителя Пензы, который подозревается в продаже автомобилей, ввезенных в Россию из Японии на запчасти, под видом других транспортных средств, а также в серии мошенничеств.

Житель Пензы подозревается в продаже машин, ввезенных в Россию из Японии на запчасти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, злоумышленник в период с 2017 года по февраль 2020-го приобретал привезенные из Японии подержанные автомобили, которые поставляют в Россию на запчасти. Для использования по прямому назначению эти машины покупать невыгодно из-за высоких таможенных сборов. После заказа автомобиля определенной марки и модели он искал в интернете объявления о продаже аналогичного транспортного средства по низкой стоимости не дороже нескольких десятков тысяч рублей. Главным условием покупки было наличие всех необходимых документов на машину», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по информации полицейских, злоумышленник в своем гараже вырезал таблички с идентификационными номерами из машины-донора и устанавливал их на иномарках, привезенных из Японии.

«Другие идентификационные номера, необязательные для проверки при постановке на учет, уничтожались. После маскировки следов вмешательства в конструкцию транспортного средства автомобиль выставляли на продажу с документами транспортного средства, легально ввезенного на территорию Российской Федерации», — сказали в полиции.

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В пресс-службе уточнили, что мужчина подозревается в совершении минимум 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

В УМВД пояснили, что также пензенцу вменяется хищение денежных средств путем обмана.

«Установлено, что мужчина предлагал приобрести у него автомобили на заказ по предоплате, брал от покупателей деньги, однако по истечении нескольких месяцев машины им не передавал, а средства в полном объеме не возвращал. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим по двум этим эпизодам, составляет 640 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Дома по месту жительства подозреваемого сотрудники пензенской полиции при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии провели обыск, в ходе которого изъяли ноутбуки, телефоны, бланки договоров купли-продажи и долговые расписки. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в управлении.

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