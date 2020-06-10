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Пензенские полицейские разыскали в Москве подозреваемого в интернет-мошенничестве

10:41 | 10.06.2020 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Полицейские из Пензы установили причастность 40-летнего жителя Москвы к совершению мошенничества в отношении мужчины, намеревавшегося приобрести через интернет комплект автомобильных колес с летними шинами для иномарки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пензенские полицейские разыскали в Москве подозреваемого в интернет-мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки покупатель договорился о снижении стоимости колес до 14 тыс. рублей. Продавец сказал, что товар находится в поселке Гранный неподалеку от Самары, и пообещал отправить его транспортной компанией после получения 100-процентной предоплаты. Мужчина согласился и перечислил деньги на счет банковской карты неизвестного. Спустя некоторое время, не получив накладной на товар, он понял, что его обманули», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, которого сотрудники правоохранительных органов разыскали в российской столице, признался в содеянном.

«Он пояснил, что никакие колеса продавать не собирался, а похищенные путем обмана деньги потратил на личные нужды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — добавили в УМВД.

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