В Богословке ликвидирован наркопритон Криминал

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в селе Богословка Пензенской области.

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» подозревается местный житель 1974 года рождения.

«Установлено, что он приглашал своих знакомых для совместного изготовления и приема запрещенных веществ. Оперативники задокументировали три таких эпизода», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четыре человека, употреблявших наркотики, изъяты предметы и вещества, используемые для производства дезоморфина.