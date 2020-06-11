Вынесен приговор по делу об убийстве мужчины в Бессоновском районе Криминал

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что днем 3 июня 2019 года мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своей автомашине вывез 28-летнюю сожительницу в лесные посадки на территории Бессоновского района, где в ходе конфликта потребовал, чтобы она вышла из автомашины. После отказа потерпевшей выполнить его требования он выстрелил ей в ногу», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что в момент, когда злоумышленник вытащил женщину из салона, к ним подъехал на автомобиле житель Грабово 1961 года рождения, который решил разобраться в происходящем и стал подходить ближе.

«Находясь на расстоянии нескольких метров, осужденный выстрелил в него из того же ружья. От полученного огнестрельного ранения груди потерпевший скончался на месте происшествия», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, злоумышленник погрузил тело погибшего в багажник его машины и отогнал ее в сторону, а затем на своем автомобиле доставил сожительницу в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь, при этом у потерпевшей ампутирована часть ноги.

«В ходе обыска в жилище задержанного был обнаружен пневматический пистолет, переделанный самодельным способом, пригодный для производства стрельбы», — отметила она.

Приговор по уголовному делу пока не вступил в законную силу.