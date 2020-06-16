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В Пачелмском районе ликвидирована нарколаборатория

14:20 | 16.06.2020 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в одном из сел Пачелмского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пачелмском районе ликвидирована нарколаборатория. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ее организовали трое молодых людей – уроженцы Пензенской области. Они арендовали заброшенный частный дом и наладили там производство мефедрона. В ходе обыска в помещении нарколаборатории полицейские изъяли около 3,5 кг готового наркотика, а также прекурсоры и оборудование для изготовления запрещенного вещества», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии был задержан межрегиональный курьер.

«При анализе информации в его гаджете оперативники установили координаты оптовой закладки, которую должен был забрать злоумышленник. Из потайного места полицейские изъяли 1 кг мефедрона, приготовленного для дальнейшего сбыта на территории Самарской и Ульяновской областей», — пояснили в УМВД.

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В управлении уточнили, что, по имеющимся данным, организаторы нарколаборатории вели противоправную деятельность на протяжении месяца.

«Прекурсоры для производства мефедрона они забирали через закладки на территории Подмосковья. В дальнейшем по указанию иного лица они фасовали готовый наркотик на партии весом от 100 граммов до 1 кг и оборудовали тайники с запрещенными веществами для бесконтактной передачи курьерам в различных районах Пензенской области», — отметили в пресс-службе.

В полиции сказали, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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