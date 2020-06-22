Человек, просивший у бизнеса денег от лица пензенского правительства, оказался мошенником Криминал

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности человека, который выманил деньги у генерального директора коммерческой фирмы, выдав себя за чиновника правительства Пензенской области.

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«Вначале на рабочий адрес электронной почты организации поступило письмо от неизвестного пользователя, которое было написано от имени правительства региона. В нем содержалась просьба оказать финансовое пожертвование для обустройства палаты неотложной помощи в сумме 90 тыс. рублей. 20 минут спустя руководителю организации позвонил незнакомец, который представился высокопоставленным сотрудником правительства региона и спросил, какое решение принято по присланному ранее письму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что бизнесмен ответил согласием и уже через час перевел деньги по указанным реквизитам.

«Затем он позвонил в правительство области, чтобы отчитаться о своих действиях, но ему пояснили, что такого рода писем не рассылают. В этот момент 44-летний гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в управлении.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.