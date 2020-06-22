EN
17:17:45 Понедельник, 22 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 380 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 731 человек выписан, 34 пациента умерли

Человек, просивший у бизнеса денег от лица пензенского правительства, оказался мошенником

11:28 | 22.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности человека, который выманил деньги у генерального директора коммерческой фирмы, выдав себя за чиновника правительства Пензенской области.

Человек, просивший у бизнеса денег от лица пензенского правительства, оказался мошенником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вначале на рабочий адрес электронной почты организации поступило письмо от неизвестного пользователя, которое было написано от имени правительства региона. В нем содержалась просьба оказать финансовое пожертвование для обустройства палаты неотложной помощи в сумме 90 тыс. рублей. 20 минут спустя руководителю организации позвонил незнакомец, который представился высокопоставленным сотрудником правительства региона и спросил, какое решение принято по присланному ранее письму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что бизнесмен ответил согласием и уже через час перевел деньги по указанным реквизитам.

«Затем он позвонил в правительство области, чтобы отчитаться о своих действиях, но ему пояснили, что такого рода писем не рассылают. В этот момент 44-летний гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в управлении.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

Новости партнеров
Читайте также
Работникам МУП «Пензенские бани» выплатили более 1,4 млн. рублей долгов по зарплате По факту пропажи 6-летнего ребенка в Пензе организована проверка
В Пензе 25 июня пройдет голосование по отбору общественной территории для благоустройства В Пензе молодой мужчина госпитализирован с ножевыми ранениями
Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Сердобском районе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама