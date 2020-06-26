В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о ДТП с двумя погибшими Криминал

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Сосновоборского района Пензенской области 1982 года рождения проведет в колонии-поселении три года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двоих человек, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что утром 23 января 2020 года мужчина на автомобиле «ГАЗ-278858» перевозил молочную продукцию. При проезде участка автодороги «Городище — Никольск», расположенного в границах села Телегино, он не принял мер к снижению скорости перед поворотом, обозначенным соответствующим знаком, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где произвел столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo». В результате водитель легкового автомобиля 1954 года рождения и его пассажирка 1949 года рождения погибли на месте ДТП», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что свою вину водитель «ГАЗели» признал полностью.

«Он пояснил, что перед выездом в Никольск прошел медицинский осмотр, было проверено техническое состояние его автомобиля. При въезде в Телегино со стороны Городище перед поворотом дороги налево ему показалось, что по его полосе во встречном направлении движется автомобиль. Для того чтобы уйти от столкновения, мужчина принял влево и выехал на встречную полосу», — отметила пресс-секретарь облсуда.

Наталья Яшина уточнила, что в момент ДТП на улице было темно и шел сильный снег.

По ее словам, согласно приговору суда, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

«Не согласившись с назначенным наказанием, он подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения», — пояснила она.