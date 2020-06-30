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IT-директор саратовской фирмы обвиняется в краже почти 23 млн. рублей из банкоматов в Пензе

10:05 | 30.06.2020 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», предъявлено 40-летнему директору по информационным технологиям одной из саратовских компаний, которому вменяется хищение почти 23 млн. рублей из банкоматов коммерческого банка в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

IT-директор саратовской фирмы обвиняется в краже почти 23 млн. рублей из банкоматов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В надзорном ведомстве уточнили, что, по версии следствия, злоумышленник готовился к преступлению в период с 31 января по 7 апреля 2020 года.

«Приехав 7 апреля на своем автомобиле в Пензу, он переоделся и сделал на номера автомашины накладки с другими номерами. Из банкоматов в двух торговых центрах злоумышленник похитил денежные средства в сумме около 23 млн. рублей и в тот же вечер вывез их к месту жительства в Саратовскую область. Через три дня саратовец был задержан сотрудниками полиции, похищенные денежные средства он выдал», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что в период с 2009 по 2015 годы обвиняемый работал в Саратове сервисным инженером, в обязанности которого входило обслуживание банковского оборудования.

«Для осуществления трудовых функций он получил ключ от банкоматов, который остался у него после увольнения. В 2020 году злоумышленник разработал технические устройства и программу, с помощью которых получил доступ к сейфам банкоматов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что злоумышленник с целью маскировки в момент совершения преступления был одет в одежду, похожую на форменную инкассаторскую, а на лице у него были очки и силиконовая маска с внешностью пожилого человека.

«Вину в преступлении мужчина признал», — подчеркнули в прокуратуре Пензенской области.

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