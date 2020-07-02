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В Пензенской области оштрафован мужчина, который помог убийце скрыть следы преступления

14:16 | 02.07.2020 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено 49-летнему жителю Земетчинского района Пензенской области, который помог знакомому скрыть следы совершенного убийства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области оштрафован мужчина, который помог убийце скрыть следы преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 24 октября 2019 года житель рабочего поселка Земетчино распивал спиртное со своим знакомым. В процессе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома просил гостя уйти, но тот отказывался. Злоумышленник схватил нож и дважды ударил потерпевшего в грудь, в результате чего он скончался», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что утром 26 октября к злоумышленнику пришел другой знакомый, которому хозяин дома рассказал об убийстве.

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«Приятель согласился скрыть следы совершенного особо тяжкого преступления. С этой целью он помог хозяину жилища вынести тело потерпевшего из дома. Оттащив его на расстояние около 52 метров, они оставили погибшего на улице. Затем злоумышленники прошли на участок местности в поле, где мужчина, совершивший убийство, поджег предметы одежды потерпевшего», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, знакомый убийцы признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», приговор в отношении него пока не вступил в законную силу.

Она отметила, что ранее мужчина, совершивший убийство, был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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