Под Пензой завершено расследование дела о краже дизтоплива из нефтепродуктопровода Криминал

Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела о краже дизельного топлива из нефтепродуктопровода завершено в Городищенском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, не позднее сентября 2018 года житель рабочего поселка Чаадаевка 1983 года рождения с целью незаконного обогащения решил совершить хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода, проходящего по территории Городищенского района. Осознавая, что реализация преступного умысла потребует значительных финансовых затрат, он привлек к совершению преступления своего знакомого 1975 года рождения, занимающегося предпринимательской деятельностью и располагающего денежными средствами. Впоследствии ими были привлечены еще шестеро соучастников в возрасте от 34 до 57 лет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая

Она добавила, что в период с сентября 2018 года по май 2019-го 35-летний житель Чаадаевки самостоятельно осуществил несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и, используя способы конспирации, провел полиэтиленовую трубу в сторону леса для дальнейшего хищения нефтепродуктов.

По ее словам, в результате незаконной врезки владельцу нефтепродуктопровода был причинен материальный ущерб на сумму около 38 тыс. рублей.

«Впоследствии группа лиц по предварительному сговору с сентября 2018 года по июнь 2019-го путем незаконного отбора с использованием врезки отвода совершила хищение дизельного летнего топлива в количестве более 10 тонн, причинив собственнику – акционерному обществу имущественный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Топливо подельники планировали сбыть на автозаправочной станции придорожного комплекса в городе Кузнецке», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в качестве обвиняемых по делу проходят восемь человек, в зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность».