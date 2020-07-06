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Покупательница препаратов из грибов лишилась денег в надежде получить компенсацию

10:28 | 06.07.2020 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. 54-летняя жительница Белинского района Пензенской области, которая в декабре 2019 года заказала через интернет лекарственные препараты из грибов, лишилась около 80 тыс. рублей в надежде получить компенсацию.

Покупательница препаратов из грибов лишилась денег в надежде получить компенсацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июне женщине позвонил неизвестный, который назвался представителем контрольно-ревизионной комиссии города Санкт-Петербурга. Он сказал, что занимается делом о данном лекарственном препарате и собеседнице полагается компенсация в размере 146 тыс. рублей. Звонивший пояснил, что для получения денег гражданке необходимо оплатить госпошлину в сумме 79 тыс. рублей. Она так и сделала, перечислив деньги на счет банковской карты и на имя неизвестного ей человека», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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