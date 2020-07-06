Вступил в силу приговор жительнице Пензы, убившей сына Криминал

Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Железнодорожного районного суда Пензы от 18 мая 2020 года, которым местная жительница 1963 года рождения признана виновной в убийстве сына.

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«Суд установил, что 2 ноября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства на улице Клары Цеткин в Пензе, в ходе ссоры с сыном взяла нож и нанесла ему удар в область грудной клетки. В результате мужчина 1987 года рождения скончался на месте преступления через непродолжительный промежуток времени», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Собеседница агентства уточнила, что в судебном заседании жительница Пензы не признала вину, однако ранее в ходе следствия она неоднократно описывала обстоятельства произошедшего.

«На момент вынесения приговора женщина была осуждена за оскорбление представителя власти. По совокупности преступлений путем полного сложения наказаний она приговорена к 6 шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 6 тыс. рублей», — пояснила она.

Наталья Яшина добавила, что жительница Пензы не согласилась с назначенным наказанием и подала апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.