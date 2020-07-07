Зафиксирован новый вид мошенничества Криминал

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Новый вид мошенничества, ориентированный на посетителей сайтов бесплатных объявлений, зафиксирован в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Обманщики публикуют объявления с популярными товарами средней ценовой категории. Затем они любыми способами уговаривает потенциального покупателя на гарантированную доставку покупки. Предлоги могут быть разные. Как правило, это занятость продавца либо нежелание прямого контакта во время пандемии. Получив согласие, мошенники присылают поддельную ссылку для оплаты. Страница по ссылке внешне похожа на стандартную форму онлайн-сервиса и не вызывает подозрений, поэтому жертва оплачивает покупку и ожидает доставку товара», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что для того, чтобы обойти механизмы защиты, используемые интернет-ресурсами, мошенники всячески убеждают собеседников продолжить общение в мессенджере или посредством электронной почты.

«Злоумышленники зачастую не останавливаются на достигнутом и пытаются заработать еще больше денег. Для этого они предлагают вернуть якобы заблокированный платеж. Они присылают покупателю новую ссылку для возврата денег, но на самом деле списывают их еще раз. Страница возврата — это та же страница оплаты, но текст на кнопке «оплатить» изменен на слово «вернуть», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД призвали жителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: проверять подлинность сайта, при наличии у онлайн-сервиса защищенного фирменного приложения использовать его, производить оплату только в личном кабинете, при желании завести для подобных расчетов отдельную банковскую или виртуальную карту, на которой будет доступна ограниченная сумма денег, а также избегать покупок с предоплатой.