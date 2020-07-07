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Возбуждено дело по факту смерти мужчины, избитого в квартире дома в Арбеково

17:19 | 07.07.2020 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту смерти мужчины, который был избит в квартире одного из домов в микрорайоне Арбеково города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Возбуждено дело по факту смерти мужчины, избитого в квартире дома в Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 23 июня потерпевший распивал спиртное в компании, состоявшей из троих знакомых мужчин и одной женщины, в квартире дома на проспекте Строителей. Между обвиняемым 1984 года рождения и потерпевшим 1978 года рождения произошел конфликт. Из-за чего именно, злоумышленник вспомнить в ходе допроса не смог. Он лишь пояснил, что гость первым толкнул его в грудь, а в ответ он начал наносить ему удары руками по голове и телу. К драке присоединился сожитель его матери. Тот также нанес множественные удары по голове, телу и рукам потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что после этого мужчины предложили потерпевшему остаться ночевать у них, но тот отказался, поскольку проживал в соседнем доме.

«На следующий день он скончался в больнице от полученной закрытой черепно-мозговой травмы», — отметила она.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР уточнила, что двоим мужчинам 1980 и 1984 годов рождения предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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