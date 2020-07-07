Возбуждено дело по факту смерти мужчины, избитого в квартире дома в Арбеково Криминал

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено по факту смерти мужчины, который был избит в квартире одного из домов в микрорайоне Арбеково города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 23 июня потерпевший распивал спиртное в компании, состоявшей из троих знакомых мужчин и одной женщины, в квартире дома на проспекте Строителей. Между обвиняемым 1984 года рождения и потерпевшим 1978 года рождения произошел конфликт. Из-за чего именно, злоумышленник вспомнить в ходе допроса не смог. Он лишь пояснил, что гость первым толкнул его в грудь, а в ответ он начал наносить ему удары руками по голове и телу. К драке присоединился сожитель его матери. Тот также нанес множественные удары по голове, телу и рукам потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что после этого мужчины предложили потерпевшему остаться ночевать у них, но тот отказался, поскольку проживал в соседнем доме.

«На следующий день он скончался в больнице от полученной закрытой черепно-мозговой травмы», — отметила она.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР уточнила, что двоим мужчинам 1980 и 1984 годов рождения предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.