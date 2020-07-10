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По факту кражи более 300 тыс. рублей со счета жительницы Пензы начата проверка

09:55 | 10.07.2020 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи более 300 тыс. рублей со счета 51-летней жительницы Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По факту кражи более 300 тыс. рублей со счета жительницы Пензы начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который назвался сотрудником банка и сказал, что со счета собеседницы некие лица пытаются похитить деньги, а для защиты средств необходимо продиктовать реквизиты карты и цифровые коды из SMS. После того как жительница Пензы передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списано 308 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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