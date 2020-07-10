По факту кражи более 300 тыс. рублей со счета жительницы Пензы начата проверка Криминал

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи более 300 тыс. рублей со счета 51-летней жительницы Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который назвался сотрудником банка и сказал, что со счета собеседницы некие лица пытаются похитить деньги, а для защиты средств необходимо продиктовать реквизиты карты и цифровые коды из SMS. После того как жительница Пензы передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списано 308 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.