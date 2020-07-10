По факту убийства мужчины в доме на улице Центральной в Пензе возбуждено дело Криминал

Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины 1967 года рождения в квартире дома на улице Центральной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 2 июля обвиняемый распивал спиртное в квартире своего приятеля на улице Центральной в Пензе. Через некоторое время злоумышленник пошел в близлежащий магазин для приобретения алкогольных напитков, оставив заряжать свой сотовый телефон в квартире. Вернувшись к приятелю и обнаружив, что телефон отсутствует, он начал спрашивать у хозяина жилища, куда он делся. Тот отвечал, что не знает. Разозлившись, гость схватил нож и нанес им не менее двух ударов в грудную клетку потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных ранений потерпевший скончался, его тело на следующий день обнаружил сосед.

«Благодаря эффективному взаимодействию следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции личность мужчины, причастного к совершению убийства, была установлена в день обнаружения тела погибшего», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, им оказался гражданин 1979 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя и краж», — добавила она.

Татьяна Махницкая пояснила, что ему предъявлено обвинение в убийстве, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.