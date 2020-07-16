EN
12:43:09 Четверг, 16 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

В Кузнецке мужчину будут судить за уклонение от службы в армии

11:37 | 16.07.2020 | Криминал

Печать

Кузнецк, 16 июля 2020. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 2000 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

В Кузнецке мужчину будут судить за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в марте 2020 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 12 апреля в военный комиссариат в городе Кузнецке для прохождения медицинской и призывной комиссий. В указанный день он в военкомат не явился без уважительных причин. В июне житель Кузнецка вновь был уведомлен о необходимости явки в военный комиссариат 14 июня, однако в указанный день он снова не явился», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что, по словам мужчины, он не желает проходить военную службу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе и Заречном за сутки подтверждено по 16 новых случаев заражения коронавирусом В Заречном из-за коронавируса пересмотрят подход к организации процесса обучения в школах
Под Кузнецком из молитвенного дома украли икону и нательные крестики Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника
В школы Заречного поступила первая партия новых учебников В Пензе возбуждено дело по факту кражи с банковской карты более 300 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама