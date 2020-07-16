В Кузнецке мужчину будут судить за уклонение от службы в армии Криминал

Кузнецк, 16 июля 2020. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 2000 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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«По данным следствия, в марте 2020 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 12 апреля в военный комиссариат в городе Кузнецке для прохождения медицинской и призывной комиссий. В указанный день он в военкомат не явился без уважительных причин. В июне житель Кузнецка вновь был уведомлен о необходимости явки в военный комиссариат 14 июня, однако в указанный день он снова не явился», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что, по словам мужчины, он не желает проходить военную службу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в пресс-службе.