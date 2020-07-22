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Заключен под стражу житель Кривошеевки, обвиняемый в убийстве родственника

10:26 | 22.07.2020 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Житель села Кривошеевка Нижнеломовского района Пензенской области 1953 года рождения, обвиняемый в убийстве родственника и покушении на убийство знакомого, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу житель Кривошеевки, обвиняемый в убийстве родственника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 7 июля обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кривошеевка, распивал алкогольные напитки со своим родственником – мужчиной 1974 года рождения. Позднее к ним присоединился местный житель 1976 года рождения. В ходе распития между обвиняемым и потерпевшим 1974 года рождения произошел конфликт: мужчина стал упрекать родственника в том, что тот не работает. В ходе ссоры имевшимся при себе ножом он нанес один удар в область груди потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате родственник обвиняемого скончался на месте происшествия.

«Злоумышленник потребовал от другого мужчины покинуть его дом. Не добившись результата, он вновь вооружился ножом и нанес им не менее трех ударов в различные части тела потерпевшего», — пояснили в СУ СКР.

В управлении добавили, что раненному мужчине удалось выбраться из дома, в настоящее время он находится на лечении в нижнеломовской межрайонной больнице.

«В ходе следственных действий задержанный признал вину в инкриминируемых деяниях», — отметили в ведомстве.

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