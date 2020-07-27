В Пензе лжепрокурор выманил деньги у председателя ТСЖ Криминал

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Мошенник, представившийся работником прокуратуры, выманил деньги у председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник позвонил 54-летнему мужчине и сказал, что ему следует прибыть в прокуратуру региона, поскольку жильцы дома на улице Суворова написали на него заявление.

«На следующий день, когда мужчина направлялся в здание на улице Богданова, незнакомец позвонил снова и попросил пополнить баланс нескольких абонентских номеров мобильной связи», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что председатель ТСЖ выполнил просьбу неизвестного и перечислил 3,5 тыс. рублей на чужие номера.

«После этого он прибыл в прокуратуру Пензенской области, где выяснил, что никаких заявлений в отношении него не поступало, а работники ведомства ему не звонили», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.