EN
19:53:58 Среда, 29 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер

Ущерб от коррупции в Пензенской области в январе-июне превысил 45 млн. рублей

13:54 | 29.07.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности составил в Пензенской области в январе-июне 2020 года 45 млн. 363 тыс. рублей, что почти в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда он оценивался в 6 млн. 74 тыс. рублей. Такие данные опубликованы на сайте прокуратуры региона.

Ущерб от коррупции в Пензенской области в январе-июне превысил 45 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, добровольно возмещен ущерб на сумму 1 млн. 232 тыс. рублей. Изъяты имущество и ценности на 1 млн. 349 тыс. рублей. В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 38 млн. 713 тыс. рублей.

В первой половине 2020 года сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 76 преступлений коррупционной направленности, включая 29 фактов взяточничества и восемь случаев коммерческого подкупа.

Преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 290 УК РФ «Получение взятки», выявлены на сумму 753 тыс. рублей. Средний размер полученного должностными лицами незаконного вознаграждения составил около 47 тыс. рублей.

Читайте также

Экс-чиновник пензенского правительства Игорь Балашов предстанет перед судом

Кроме того, вскрыты факты, подпадающие под действие ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Зафиксированы случаи передачи незаконных вознаграждений на сумму 109 тыс. рублей, средний размер передаваемой взятки составил 18 тыс. рублей.

Также в регионе выявлены факты передачи мелких взяток на общую сумму 21 тыс. рублей, в среднем их размер составил 3,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», на сумму 1 млн. 513 тыс. рублей. В среднем размер коммерческого подкупа составил в регионе около 189 тыс. рублей.

По информации прокуратуры, за январь-июнь 2020 года в суды направлено 49 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 50 лиц.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе 31 июля ограничат продажу алкоголя Подготовлена программа газификации Пензенской области на период до 2025 года
Заключен контракт на ремонт внутриквартальных дорог в Железнодорожном районе Пензы В Пензенской области семеро выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
Кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские начали работу в «Новых берегах» под Пензой Под Пензой неплательщик алиментов получил 11 суток ареста
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама