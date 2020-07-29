Ущерб от коррупции в Пензенской области в январе-июне превысил 45 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности составил в Пензенской области в январе-июне 2020 года 45 млн. 363 тыс. рублей, что почти в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда он оценивался в 6 млн. 74 тыс. рублей. Такие данные опубликованы на сайте прокуратуры региона.

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Согласно представленным сведениям, добровольно возмещен ущерб на сумму 1 млн. 232 тыс. рублей. Изъяты имущество и ценности на 1 млн. 349 тыс. рублей. В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 38 млн. 713 тыс. рублей.

В первой половине 2020 года сотрудники правоохранительных органов Пензенской области выявили 76 преступлений коррупционной направленности, включая 29 фактов взяточничества и восемь случаев коммерческого подкупа.

Преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 290 УК РФ «Получение взятки», выявлены на сумму 753 тыс. рублей. Средний размер полученного должностными лицами незаконного вознаграждения составил около 47 тыс. рублей.

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Кроме того, вскрыты факты, подпадающие под действие ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Зафиксированы случаи передачи незаконных вознаграждений на сумму 109 тыс. рублей, средний размер передаваемой взятки составил 18 тыс. рублей.

Также в регионе выявлены факты передачи мелких взяток на общую сумму 21 тыс. рублей, в среднем их размер составил 3,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попали преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», на сумму 1 млн. 513 тыс. рублей. В среднем размер коммерческого подкупа составил в регионе около 189 тыс. рублей.

По информации прокуратуры, за январь-июнь 2020 года в суды направлено 49 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 50 лиц.