Экс-чиновник пензенского правительства Игорь Балашов предстанет перед судом Криминал

Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Бывший начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игорь Балашов предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

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Уголовное дело в отношении экс-чиновника расследовано при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России.

«По данным следствия, в период с июня по декабрь 2011 года обвиняемый, занимавший на тот момент должность начальника отдела реализации административной реформы управления государственной службы и кадров правительства региона, предложил директору государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» учредить и впоследствии управлять созданной организацией», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, согласно преступной схеме, предполагалось, что юрлицо будет заниматься предпринимательской деятельностью в сфере разработки программного обеспечения, использования вычислительной техники и информационных технологий, заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках реализации целевых программ.

«В конце 2011 года обвиняемый подыскал аффилированных лиц в качестве учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое впоследствии на коммерческой основе участвовало в выполнении целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, в соответствии с материалами дела, чиновник при пособничестве директора МФЦ привлек в качестве работников созданной организации сотрудников многофункционального центра, осуществлял управление юрлицом через доверенных лиц, обеспечил предоставление фирме льгот и преимуществ, направленных на снижение издержек при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которая фактически велась на базе МФЦ, а также участие компании в конкурсных процедурах по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения и последующее заключение договоров.

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«В результате участия в незаконной предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 года по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн. рублей», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Балашова утвердила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, вину в совершении коррупционного преступления бывший чиновник не признал.

Уголовное дело в отношении Игоря Балашова направлено в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

В отношении экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») Александра Валетова, которому вменялось пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности, дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.