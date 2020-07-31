Шестеро человек осуждены за обман более 120 клиентов «Центра коррекции веса» в Пензе Криминал

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес обвинительный приговор в отношении шестерых человек — руководителей и сотрудников «Центра коррекции веса» — за обман более 120 клиентов, которым был причинен ущерб на сумму свыше 13 млн. рублей.

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«В период с января по март 2016 года неустановленное лицо создало на территории Пензы организованную преступную группу, целью которой было совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания фиктивных медицинских и косметологических услуг в лечебных целях денежных средств граждан за счет предоставленных им кредитов и внесенных ими в кассу подконтрольной организации наличных», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города.

Он уточнил, что ООО «Центр коррекции веса», которое позиционировалось как медицинская организация, начало свою деятельность весной 2016 года.

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«У сотрудников колл-центра имелась база телефонных номеров, по которым они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали в клинику на проведение бесплатной диагностики организма, сообщали ложные сведения об акции в рамках федеральной программы «Здоровая нация», в ходе которой жителям Пензы и Пензенской области проводится бесплатный медицинский осмотр. Менеджеры центра проводили диагностику организма и убеждали клиентов приобрести косметологические услуги, в которых потерпевшие не нуждались, путем заключения кредитных договоров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все участники организованной группы действовали в соответствии со строго отведенной ролью и разработанным преступным планом.

В прокуратуре региона уточнили, что с учетом позиции гособвинителя руководитель центра приговорен к 3,5 годам лишения свободы, директор — к 2,5 годам, координаторы и диагносты — к 2–2,5 годам, при этом две женщины получили условный срок ввиду беременности одной и наличия у обеих малолетних детей.

Приговор пока не вступил в законную силу.