Желание пензенца избавиться от сгоревшей машины под окнами обернулось уголовным делом Криминал

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено по факту хищения сгоревшего автомобиля, который был припаркован в одном из дворов на территории Октябрьского района Пензы.

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«Полицейские установили, что владелец приобрел машину в 2006 году. По его словам, он регулярно пользовался средством передвижения до тех пор, пока в июне этого года в его отсутствие автомобиль не сгорел из-за замыкания электропроводки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что во время совершения кражи хозяин транспортного средства находился на стационарном лечении.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №3 установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя того же дома, в котором проживает потерпевший. Он признался в содеянном. Подозреваемый пояснил, что автомобиль потерпевшего длительное время стоял под окнами его квартиры и в нем неоднократно происходили возгорания. Как следует из объяснений предполагаемого злоумышленника, он пытался выяснить, кому принадлежит машина, однако не смог установить собственника. Это не помешало ему дать указание подчиненному работнику приехать на грузовом автомобиле-манипуляторе и увезти брошенную машину в пункт приема металлолома», — сказали в управлении.

В пресс-службе добавили, что, по словам подозреваемого, вырученные деньги в размере 6,5 тыс. рублей он собирался впоследствии добровольно вернуть хозяину транспортного средства, но узнал его имя лишь тогда, когда к нему пришли сотрудники полиции.