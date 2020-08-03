Москвич обвиняется в краже более 7 тонн дизтоплива в Пензе Криминал

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 39-летнего жителя Москвы, который обвиняется в краже более 7 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый неоднократно совершал деловые поездки из Москвы в Оренбург и по пути останавливался в Пензе. Он обратил внимание, что через город проходит магистральный нефтепровод, и решил совершить кражу дизельного топлива. С этой целью в мае 2020 года злоумышленник приехал в Пензу, где начал готовиться к преступлению. Он арендовал квартиру для проживания, приобрел необходимые инструменты для осуществления врезки и прокладки шланга», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник приобрел на улице Аустрина — неподалеку от нефтепровода — гараж, в котором обустроил емкость для хранения дизтоплива, а также арендовал грузовик.

Читайте также

Задержаны подозреваемые в краже нефти из магистрального нефтепровода в Пензенской области

«В течение нескольких дней злоумышленник совершал поездки на окраину города для определения местоположения трубы нефтепровода. Затем в ночное время он выкопал яму и осуществил врезку. В следующие дни он приезжал к месту несанкционированного подключения, чтобы проверить, известно ли сотрудникам охраны о его действиях. Убедившись, что врезка осталась незамеченной, обвиняемый продолжил работы и подсоединил шланг высокого давления, который впоследствии спрятал в землю и провел в гараж», — пояснили в УМВД.

В управлении отметили, что действия злоумышленника были пресечены сотрудниками ФСБ в тот момент, когда он возле гаража перекачивал похищенное дизельное топливо в емкость грузового автомобиля.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается.