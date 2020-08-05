Завершено расследование дела об убийстве таксиста в Иссе Криминал

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства таксиста в рабочем поселке Исса Пензенской области, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 5 марта 2020 года в Иссе на улице Лебедева между потерпевшим, занимавшимся частным извозом, и обвиняемым в салоне автомашины «Lada Granta» возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес острием отвертки не менее одного удара в область грудной клетки водителя. Последний от полученного ранения скончался на месте происшествия. После совершения убийства злоумышленник с помощью зажигалки осуществил поджог передней части салона автомобиля, где находилось тело потерпевшего», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе напомнили, что в результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

«Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тыс. рублей», — уточнили в СУ СКР.

В управлении добавили, что в совершении убийства обвиняется житель Мокшанского района 1991 года рождения, который в ходе предварительного следствия находился под стражей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в пресс-службе.