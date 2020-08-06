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Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения

09:45 | 06.08.2020 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. 44-летний житель Городищенского района Пензенской области лишился около 300 тыс. рублей после загрузки на новый мобильный телефон неизвестного приложения.

Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он пояснил полицейским, что приобрел в магазине телефон с операционной системой Android, на котором отсутствовало фирменное приложение для скачивания программ. Желая установить нужные приложения, гражданин стал искать их в интернете», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что таким образом он выбрал одно из банковских приложений и загрузил его на телефон.

«При первом использовании оно запросило данные банковских карт. Мужчина неоднократно вводил нужные сведения в окне, однако каждый раз видел сообщение об ошибке. На следующий день он стал получать SMS о списании денег», — сказали в полиции.

В управлении отметили, что, предположительно, злоумышленники использовали приложение-двойник, чтобы получить доступ к счетам гражданина.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.

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