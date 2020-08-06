Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения Криминал

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. 44-летний житель Городищенского района Пензенской области лишился около 300 тыс. рублей после загрузки на новый мобильный телефон неизвестного приложения.

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«Он пояснил полицейским, что приобрел в магазине телефон с операционной системой Android, на котором отсутствовало фирменное приложение для скачивания программ. Желая установить нужные приложения, гражданин стал искать их в интернете», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что таким образом он выбрал одно из банковских приложений и загрузил его на телефон.

«При первом использовании оно запросило данные банковских карт. Мужчина неоднократно вводил нужные сведения в окне, однако каждый раз видел сообщение об ошибке. На следующий день он стал получать SMS о списании денег», — сказали в полиции.

В управлении отметили, что, предположительно, злоумышленники использовали приложение-двойник, чтобы получить доступ к счетам гражданина.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.