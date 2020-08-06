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В Пензенской области к 6 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца

12:11 | 06.08.2020 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Лунинского района Пензенской области 1954 года рождения, до смерти избившему собственного отца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области к 6 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2020 года мужчина пришел в гости к отцу, проживавшему в рабочем поселке Лунино. Употребив спиртное, сын начал избивать отца и нанес потерпевшему более 40 ударов руками, ногами, деревянным табуретом и черенком», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после этого мужчина позвонил брату, но не рассказал ему об избиении.

«Тот через непродолжительное время приехал на место происшествия, но потерпевший уже не подавал признаков жизни», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что смерть 89-летнего пенсионера наступила в результате тупой травмы грудной клетки, которая привела к развитию острой дыхательной недостаточности.

«Приговор не вступил в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

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