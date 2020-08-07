В Пензе восемь человек осуждены за инсценировку ДТП ради страховых выплат Криминал

Пенза, 7 августа 2020. PenzaNews. Восемь человек осуждены в Пензе за инсценировку более 20 ДТП с целью получения страховых выплат.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 года житель Пензы 1988 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих знакомых, в том числе инспектора ОГИБДД одного из районных отделов полиции. Организатор преступной группы самостоятельно и с подельниками в целях обогащения совершали преступления в сфере автострахования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что с апреля 2014 года по сентябрь 2018-го было инсценировано не менее 22 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы и области, в которых злоумышленники поочередно выступали в качестве виновной и потерпевшей сторон.

«В дальнейшем участники организованной преступной группы, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств в экспертной организации и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали в страховые компании пакеты документов, необходимых для получения страховых выплат. Таким образом, соучастники преступлений получили выплаты от шести страховых компаний денежные средства на сумму более 5 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что несколько фигурантов в ходе следствия частично возместили причиненный ущерб в добровольном порядке.

«Участникам организованной преступной группы вынесен обвинительный приговор. Им назначено от 1 года 10 месяцев до 4 лет лишения свободы», — пояснила официальный представитель следственного управления, добавив, что организатор и один из подельников получили 4 и 3 года колонии соответственно, а остальные осужденные — условный срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.