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В Пензенской области выросло число преступлений, совершенных в состоянии опьянения

18:04 | 10.08.2020 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. 1 тыс. 728 преступлений, совершенных гражданам в состоянии опьянения, зарегистрировано в Пензенской области в январе-июне 2020 года, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального управления МВД России.

В Пензенской области выросло число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом всего на территории области за первые шесть месяцев текущего года, по информации органов внутренних дел, было совершено 6 тыс. 866 преступлений.

За первое полугодие 2020 года задокументировано 2 тыс. 756 фактов распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

Помимо этого, за данный период зафиксировано 11 тыс. 735 фактов появления в общественных местах в состоянии опьянения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 20.21 КоАП РФ.

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