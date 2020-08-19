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Житель Бековского района, угрожавший убить супругу, предстанет перед судом

09:30 | 19.08.2020 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2020. PenzaNews. 49-летний житель Бековского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Житель Бековского района, угрожавший убить супругу, предстанет перед судом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии органа дознания, вечером 23 июля 2020 года между супругами возникла ссора из-за систематического употребления алкогольных напитков главой семьи. В момент, когда жена приступила к мытью посуды после ужина, супруг вооружился ножом, схватил ее за волосы, отрезал клочок и выбросил в раковину. После этого он замахнулся ножом на женщину и пригрозил ей убийством», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что крики супруги привлекли внимание находившихся у нее в гостях родственников, увидев которых, мужчина покинул дом.

«В ходе предварительного расследования бековчанин пояснил, что хотел не убить, а лишь припугнуть супругу, поскольку ему надоели ее претензии», — отметили в прокуратуре.

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