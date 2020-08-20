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В Пензе две девушки-подростка подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

10:17 | 20.08.2020 | Криминал

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Две несовершеннолетние девушки подозреваются в Пензе в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе две девушки-подростка подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, две девушки с целью получения дохода решили заняться незаконным сбытом наркотиков. В конце июля 2020 года в Пензе была задержана несовершеннолетняя 2002 года рождения, в ходе личного досмотра которой сотрудниками управления наркоконтроля регионального УМВД обнаружен и изъят сверток с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического вещества, массой 0,86 граммов», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в телефоне несовершеннолетней находились сведения о местонахождении «закладок» на территории Пензы.

«По имеющимся у следствия данным, несовершеннолетняя занималась незаконным сбытом наркотических средств вместе со своей знакомой 2003 года рождения», — отметила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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