Молодой мужчина осужден за заражение девушки ВИЧ-инфекцией, убийство и другие преступления Криминал

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. 24-летний житель Лопатинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 105 «Убийство», ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч. 1 ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и ч. 3 ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2019 года мужчина вместе с приятелем распивал спиртное. Находясь в селе Лопатино, злоумышленник позвонил своему 47-летнему знакомому и попросил отвезти их домой в одно из сел Лопатинского района. По приезду водителя молодые люди уговорили его доставить их в Пензу. По дороге между молодым человеком и потерпевшим возник конфликт по поводу денежного долга последнего. Водитель вернул денежные средства злоумышленнику путем безналичного перевода с использованием мобильного телефона. После этого потерпевший отказался везти молодых людей в Пензу, ссылаясь на то, что забыл дома документы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что водитель остановил машину в селе Азрапино Шемышейского района.

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«Выйдя из автомобиля, злоумышленник ударил потерпевшего не менее одного раза рукой и не менее трех — ногой по голове, затем взял в бардачке нож и нанес им не менее четырех ударов в область шеи мужчины. После того как водитель перестал подавать признаки жизни, молодой человек сел за руль автомашины потерпевшего и вместе с приятелем направился в Пензу. На следующий день они уехали в Саратовскую область», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе расследования было установлено, что задержанный совершил еще ряд преступлений — в августе 2019 года он вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой и заразил ее ВИЧ-инфекцией.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал», — отметила старший помощник руководителя управления.

Татьяна Махницкая уточнила, что осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.