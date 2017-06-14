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В Пензе к 3 годам колонии приговорен мужчина, заразивший супругу ВИЧ-инфекцией

16:05 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Пензы приговорен к 3 годам лишения колонии за заражение супруги ВИЧ-инфекцией, вступил в законную силу.

В Пензе к 3 годам колонии приговорен мужчина, заразивший супругу ВИЧ-инфекцией

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в 2010 году мужчина был заражен вирусом иммунодефицита человека. В соответствии с федеральным законодательством, он был предупрежден о наличии уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией другого лица и был обязан соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контактах. Однако мужчина не сообщил о заболевании своей супруге, в браке с которой находился с 2015 года, в результате у нее была выявлена ВИЧ-инфекция», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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Она пояснила, что при вынесении приговора суд учел наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также судимость за совершенное ранее преступление.

«Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить потерпевшей 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказала собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что пензенец не согласился с приговором суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую облсуд оставил ее без удовлетворения.
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